США переконали Угорщину не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - Politico

Угорщина планувала накласти вето на продовження санкцій, посилаючись, у тому ж числі й на повернення Дональда Трампа до Білого дому. Втім, пізніше останній пригрозив Російській Федерації (РФ) новими обмеженнями, якщо Кремль не погодиться на перемирʼя в Україні.

Зокрема, як повідомляють співрозмовники Politico, Рубіо зателефонував Сіярто та закликав не підривати санкційну політику ЄС, що зрештою допомогло переконати Будапешт відступити від свого рішення.

Водночас Politico додає, що Трамп в будь-який момент може змінити тактику та запропонувати пом'якшити санкційні обмеження. В такому випадку ЄС втратить важіль у спробах впливати на Угорщину.

Наразі ж в ЄС немає консенсусу щодо послаблення санкцій проти Росії - незалежно від рішення голови Білого дому.