США убедили Венгрию не блокировать продление санкций ЕС против России, - Politico

Венгрия планировала наложить вето на продление санкций, ссылаясь, в том числе и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Впрочем, позже последний пригрозил Российской Федерации (РФ) новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине.

В частности, как сообщают собеседники Politico, Рубио позвонил Сийярто и призвал не подрывать санкционную политику ЕС, что в итоге помогло убедить Будапешт отступить от своего решения.

В то же время Politico добавляет, что Трамп в любой момент может изменить тактику и предложить смягчить санкционные ограничения. В таком случае ЕС потеряет рычаг в попытках влиять на Венгрию.

Пока же в ЕС нет консенсуса относительно ослабления санкций против России - независимо от решения главы Белого дома.