США перекинуть до Румунії додаткові винищувачі після інциденту з "Шахедом"

За словами Кавалек, Штати стурбовані ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні на тлі російських терористичних нападів на українську портову інфраструктуру на Дунаї.

Посол додала, що США хочуть продовжувати надавати допомогу Румунії для більш ефективного захисту національної території, зокрема шляхом розгортання в країні декількох бойових літаків ВПС США для посилення місій НАТО з контролю за повітрям.

Міністр оборони Тилвар, зі свого боку, заявив, що Румунія вжила додаткові заходи безпеки в прикордонній зоні, посилила моніторинг й захист повітряного простору.

"Як заявив у четвер генеральний секретар НАТО, Альянс значно посилив свою присутність у Чорноморському регіоні. Для нас безпека наших громадян має першочергове значення, особливо тих, хто живе в районах, де Російська Федерація здійснила жорстокі напади на українські цивільні порти", - додав міністр.

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня, російські терористи вкотре вдались до атаки дронами-камікадзе "Шахед" на портову інфраструктуру України в Одеській області.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ заявили, що БпЛА вдарили також й по території Румунії, втім, румунські МЗС й Міноборони цю інформацію одразу спростували. Також вищезгадану інформацію заперечив президент Клаус Йоганніс, втім. Пізніше він визнав інцидент.

Місцеве видання показало місце падіння БпЛА, де можна побачити обгорілі дерева та уламки самого ж безпілотника.