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США перебросят в Румынию дополнительные истребители после инцидента с "Шахедом"

Фото: F-35 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время перебросить в Румынию дополнительные истребители для усиления миссий НАТО по контролю за воздухом.

Об этом заявила посолка США в Румынии Кэтлин Кавалек во время встречи с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

По словам Кавалек, Штаты обеспокоены ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе на фоне российских террористических нападений на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

Посол добавила, что США хотят продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в частности путем развертывания в стране нескольких боевых самолетов ВВС США для усиления миссий НАТО по контролю за воздухом.

Министр обороны Тилвар, со своей стороны, заявил, что Румыния приняла дополнительные меры безопасности в приграничной зоне, усилила мониторинг и защиту воздушного пространства. 

"Как заявил в четверг генеральный секретарь НАТО, Альянс значительно усилил свое присутствие в Черноморском регионе. Для нас безопасность наших граждан имеет первоочередное значение, особенно тех, кто живет в районах, где Российская Федерация совершила жестокие нападения на украинские гражданские порты", - добавил министр.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября, российские террористы в очередной раз прибегли к атаке дронами-камикадзе "Шахед" на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Позже в Министерстве иностранных дел заявили, что БпЛА ударили также и по территории Румынии, впрочем, румынские МИД и Минобороны эту информацию сразу опровергли. Также вышеупомянутую информацию отрицал президент Клаус Йоханнис, Позже он признал инцидент. 

Местное издание показало место падения БпЛА, где можно увидеть обгоревшие деревья и обломки самого же беспилотника.

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Соединенные Штаты АмерикиРумыния