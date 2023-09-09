США перебросят в Румынию дополнительные истребители после инцидента с "Шахедом"

По словам Кавалек, Штаты обеспокоены ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе на фоне российских террористических нападений на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

Посол добавила, что США хотят продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в частности путем развертывания в стране нескольких боевых самолетов ВВС США для усиления миссий НАТО по контролю за воздухом.

Министр обороны Тилвар, со своей стороны, заявил, что Румыния приняла дополнительные меры безопасности в приграничной зоне, усилила мониторинг и защиту воздушного пространства.

"Как заявил в четверг генеральный секретарь НАТО, Альянс значительно усилил свое присутствие в Черноморском регионе. Для нас безопасность наших граждан имеет первоочередное значение, особенно тех, кто живет в районах, где Российская Федерация совершила жестокие нападения на украинские гражданские порты", - добавил министр.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября, российские террористы в очередной раз прибегли к атаке дронами-камикадзе "Шахед" на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Позже в Министерстве иностранных дел заявили, что БпЛА ударили также и по территории Румынии, впрочем, румынские МИД и Минобороны эту информацию сразу опровергли. Также вышеупомянутую информацию отрицал президент Клаус Йоханнис, Позже он признал инцидент.

Местное издание показало место падения БпЛА, где можно увидеть обгоревшие деревья и обломки самого же беспилотника.