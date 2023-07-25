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З'явилось відео атаки винищувача РФ на безпілотник США над Сирією

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Вівторок 25 липня 2023 18:15
З'явилось відео атаки винищувача РФ на безпілотник США над Сирією Фото: винищувач РФ завдав удару по американському безпілотнику у Сирії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський винищувач атакував ракетами американський безпілотник у небі над Сирією.

Як повідомляє РБК-Україна, відео атаки безпілотника опублікував військовий аналітик Моше Шварц у своєму мікроблозі в Twitter.

Відомо, що днями винищувач РФ обстріляв сигнальними ракетами американський безпілотник у небі над Сирією. Однак оператору БПЛА, який керував ним дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.

На опублікованих кадрах помітно, що росіяни спочатку вели спостереження за безпілотником MQ-9 Reaper. Потім вони ймовірно скинули на нього паливо, але це не завадило його польоту. Врешті винищувачі запустили по безпілотнику сигнальні ракети.

Варто нагадати, що у вівторок, 18 липня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.

Провокації росіян

Нагадаємо, ще в червні генерал-лейтенант, командувач Центральним командуванням ВПС США Алекс Гринкевич заявляв, що Росія займається "блазенством у повітрі" Сирії. При цьому російська влада заохочує такі дії.

США неодноразово повідомляли, що росіяни часто літають над американськими військовими базами в Сирії.

Також у березні російський винищувач збив американський безпілотник над акваторією Чорного моря.

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