США перекинули на Близький Схід F-15 через плани Ірану атакувати Ізраїль, - ЗМІ
США направили винищувачі F-15 на Близький Схід. Причиною є плани Ірану завдати нового удару Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За непідтвердженими даними, щонайменше 12 винищувачів F-15E прямували до Йорданії. Там вони приєднаються до інших американських винищувачів.
Раніше іранські чиновники неодноразово заявляли про те, що їх країна відповість на удар Ізраїлю 26 жовтня, коли були уражені системи ППО Ірану і не тільки.
The Times of Israel пише, що удар Ірану може статися вже цього тижня.
Атака Ірану на Ізраїль
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Іран може вдарити Ізраїлем з території Іраку.
При цьому, як писало WSJ з посиланням на неназваного іранського чиновника, атака, яку планує Тегеран, може бути більш потужною, ніж та, що відбулася на початку жовтня.
Також джерело видання зазначало, що ціллю Ірану стануть ізраїльські військові об'єкти.
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