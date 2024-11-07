США перебросили на Ближний Восток F-15 из-за планов Ирана атаковать Израиль, - СМИ

США направили свои истребители F-15 на Ближний Восток. Причиной являются планы Ирана нанести новый удар по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По неподтвержденным данным, по меньшей мере 12 истребителей F-15E направлялись в Иорданию. Там они присоединятся к другим американским истребителям.

Ранее иранские чиновники неоднократно заявляли о том, что их страна ответит на удар Израиля 26 октября, когда были поражены системы ПВО Ирана и не только.

The Times of Israel пишет, что удар Ирана может произойти уже на этой неделе.