У Пентагоні розповіли, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

За його словами, американські війська перекидаються до зони відповідальності Центрального командування США для місії стримування.

Зокрема, Військово-повітряні сили перекинули у регіон літаки F-22 Raptor, а ВМС США перекидають туди авіаносну ударну групу "Авраам Лінкольн", до складу якої входять літаки F-35C Lightning II. Крім того, в регіон перекидається підводний човен з керованою ракетною зброєю USS Georgia.

Райдер зазначив, що загалом сьогодні на Близькому Сході перебуває близько 40 тисяч американських військовослужбовців.

Міноборони продовжує уважно стежити за ситуацією. Міністр оборони Ллойд Остін майже щодня контактує з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом та іншими партнерами в регіоні.

"США як і раніше зосереджені на деескалації напруженості в регіоні, а також на забезпеченні припинення вогню в рамках угоди про звільнення заручників, щоб повернути усіх заручників додому і покласти край війні у Секторі Газа", - сказав Райдер.

Захист Ізраїлю - запорука стримування

Під час останньої телефонної розмови з Галантом, Остін запевнив у готовності США вжити всіх можливих заходів для захисту Ізраїлю.

Глава Пентагону також відзначив зміцнення позицій і можливостей американських збройних сил на Близькому Сході в контексті ескалації регіональної напруженості.

"Ці зміни в структурі Збройних сил США покликані поліпшити захист американських військ, посилити нашу підтримку захисту Ізраїлю та забезпечити готовність Сполучених Штатів реагувати на найрізноманітніші непередбачені ситуації", - сказав Райдер.

За його словами, Остін і Галант також обговорили ізраїльські операції в Секторі Газа. Міністр ще раз наголосив на важливості зменшення шкоди для цивільного населення.

Іран та підтримувані ним угруповання погрожували напасти на Ізраїль, і Райдер сказав, що США повинні серйозно поставитися до цих загроз.

"Однак наша увага зосереджена на деескалації напруженості, роботі над забезпеченням припинення вогню і поверненням заручників", - сказав прес-секретар.

За словами генерала, Сполучені Штати прагнуть запобігти ширшій, регіональній війні на Близькому Сході.

"Ніхто не хоче бачити ескалації. Ніхто не хоче бачити ширшого регіонального конфлікту. Тому, сподіваюсь, ми не опинимось в ситуації, коли доведеться застосовувати ці сили і засоби. Але якщо це буде необхідно для захисту Ізраїлю, ми це зробимо", - сказав Райдер.