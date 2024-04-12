США перекидають додаткові ресурси на Близький Схід через загрозу Ірану, - CNN

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, що 1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Під час удару загинули щонайменше семеро іранців, серед яких двоє генералів.

Тегеран звинуватив Тель-Авів у нападі й пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль, зі свого боку, попередив Іран про наслідки та заявив про підвищену готовність з боку ЦАХАЛу.

ЗМІ зазначають, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.

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