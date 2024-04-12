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США перекидають додаткові ресурси на Близький Схід через загрозу Ірану, - CNN

Фото: США перекидає додаткові ресурси в регіон Близького Сходу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пентагон перекидає додаткові ресурси в регіон Близького Сходу, оскільки Ізраїль і США готуються до можливого нападу Ірану на ізраїльські об'єкти в країні та в регіоні в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами анонімного американського чиновника, даний крок спрямований на "посилення регіональних зусиль зі стримування і посилення захисту американських військ". 

Пентагон працює над посиленням протиповітряної оборони американських військ, дислокованих в Іраку і Сирії, які з жовтня по лютий вже понад 100 разів піддавалися атакам з боку підтримуваних Іраном маріонеткових сил. 

США не очікують, що Іран нападе на американські сили в рамках відплати, проте про всяк випадок передислоковують сили.

 

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, що 1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Під час удару загинули щонайменше семеро іранців, серед яких двоє генералів.

Тегеран звинуватив Тель-Авів у нападі й пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль, зі свого боку, попередив Іран про наслідки та заявив про підвищену готовність з боку ЦАХАЛу.

ЗМІ зазначають, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.

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