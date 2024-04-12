США перебрасывают дополнительные ресурсы на Ближний Восток из-за угрозы Ирана, - CNN

Угроза нападения Ирана на Израиль

Напомним, что 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии, в результате чего было разрушено здание консульства Ирана. При ударе погибли по меньшей мере семь иранцев, среди которых два генерала.

Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран о последствиях и заявил о повышенной готовности со стороны ЦАХАЛа.

СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролировано" атаковать Израиль.

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