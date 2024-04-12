США перекидають додаткові ресурси на Близький Схід через загрозу Ірану, - CNN

Пентагон перекидає додаткові ресурси в регіон Близького Сходу, оскільки Ізраїль і США готуються до можливого нападу Ірану на ізраїльські об'єкти в країні та в регіоні в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами анонімного американського чиновника, даний крок спрямований на "посилення регіональних зусиль зі стримування і посилення захисту американських військ". Пентагон працює над посиленням протиповітряної оборони американських військ, дислокованих в Іраку і Сирії, які з жовтня по лютий вже понад 100 разів піддавалися атакам з боку підтримуваних Іраном маріонеткових сил. США не очікують, що Іран нападе на американські сили в рамках відплати, проте про всяк випадок передислоковують сили.