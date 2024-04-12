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США перебрасывают дополнительные ресурсы на Ближний Восток из-за угрозы Ирана, - CNN

США, Пятница 12 апреля 2024 19:49
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США перебрасывают дополнительные ресурсы на Ближний Восток из-за угрозы Ирана, - CNN Фото: США опрокидывает дополнительные ресурсы в регион Ближнего Востока (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пентагон перебрасывает дополнительные ресурсы в регион Ближнего Востока, поскольку Израиль и США готовятся к возможному нападению Ирана на израильские объекты в стране и в регионе в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам анонимного американского чиновника, данный шаг направлен на "усиление региональных усилий по сдерживанию и усиление защиты американских войск".

Пентагон работает над усилением противовоздушной обороны американских войск, дислоцированных в Ираке и Сирии, которые с октября по февраль уже более 100 раз подвергались атакам со стороны поддерживаемых Ираном марионеточных сил.

США не ожидают, что Иран нападет на американские силы в рамках возмездия, однако на всякий случай передислоцируют силы.

Угроза нападения Ирана на Израиль

Напомним, что 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии, в результате чего было разрушено здание консульства Ирана. При ударе погибли по меньшей мере семь иранцев, среди которых два генерала.

Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран о последствиях и заявил о повышенной готовности со стороны ЦАХАЛа.

СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролировано" атаковать Израиль.

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