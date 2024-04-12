США перебрасывают дополнительные ресурсы на Ближний Восток из-за угрозы Ирана, - CNN
Пентагон перебрасывает дополнительные ресурсы в регион Ближнего Востока, поскольку Израиль и США готовятся к возможному нападению Ирана на израильские объекты в стране и в регионе в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам анонимного американского чиновника, данный шаг направлен на "усиление региональных усилий по сдерживанию и усиление защиты американских войск".
Пентагон работает над усилением противовоздушной обороны американских войск, дислоцированных в Ираке и Сирии, которые с октября по февраль уже более 100 раз подвергались атакам со стороны поддерживаемых Ираном марионеточных сил.
США не ожидают, что Иран нападет на американские силы в рамках возмездия, однако на всякий случай передислоцируют силы.
Угроза нападения Ирана на Израиль
Напомним, что 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии, в результате чего было разрушено здание консульства Ирана. При ударе погибли по меньшей мере семь иранцев, среди которых два генерала.
Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран о последствиях и заявил о повышенной готовности со стороны ЦАХАЛа.
СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролировано" атаковать Израиль.
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