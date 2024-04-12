США перебрасывают дополнительные ресурсы на Ближний Восток из-за угрозы Ирана, - CNN

Пентагон перебрасывает дополнительные ресурсы в регион Ближнего Востока, поскольку Израиль и США готовятся к возможному нападению Ирана на израильские объекты в стране и в регионе в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам анонимного американского чиновника, данный шаг направлен на "усиление региональных усилий по сдерживанию и усиление защиты американских войск". Пентагон работает над усилением противовоздушной обороны американских войск, дислоцированных в Ираке и Сирии, которые с октября по февраль уже более 100 раз подвергались атакам со стороны поддерживаемых Ираном марионеточных сил. США не ожидают, что Иран нападет на американские силы в рамках возмездия, однако на всякий случай передислоцируют силы.