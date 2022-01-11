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США о переговорах с Россией: слишком рано говорить, серьезно ли они относятся к дипломатии

Автор: Валерия Полищук

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что пока рано говорить, серьезно ли Россия относиться к дипломатическим переговорам. При этом она подчеркнула, что США не уверены, что Россия будет использовать переговоры как предлог для того, чтобы заявить о провале дипломатии и усилить агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Кайли Этвуд в Twitter.

"Я бы сказала, что еще слишком рано говорить о том, серьезно ли русские относятся к дипломатическому пути или готовы ли они к серьезным добросовестным переговорам", - заявила Псаки.

Напомним, 10 января в Женеве прошел первый раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности. На встрече российская сторона заверила, что якобы не собирается нападать на Украину.

Подробнее об итогах первой встречи Вашингтона и Москвы в материале РБК-Украина "На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире".

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