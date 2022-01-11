RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США про переговори з Росією: занадто рано говорити, чи серйозно вони ставляться до дипломатії

Автор: Валерія Поліщук

Спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що поки рано говорити, чи серйозно Росія ставитися до дипломатичних переговорів. При цьому вона підкреслила, що США не впевнені, що Росія буде використовувати переговори як привід для того, щоб заявити про провал дипломатії і посилити агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Кайлі Етвуд в Twitter.

"Я б сказала, що ще занадто рано говорити про те, чи серйозно росіяни ставляться до дипломатичного шляху або Чи готові вони до серйозних сумлінних переговорів", - заявила Псакі.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності. На зустрічі російська сторона запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.

Детальніше про підсумки першої зустрічі Вашингтона і Москви в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБілий дім