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США на переговорах не хочуть чути про довоєнні кордони України, - Sky News

Фото: США вимагають від України територіальних поступок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Джидді почалися переговори української та американської делегацій. США, як і раніше, хочуть побачити, на які поступки може піти Київ.

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Схоже, українцям доведеться піти на деякі досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, в якій формі буде припинення вогню", - заявив кореспондент Sky News.

У приватному порядку офіційні особи США заявили, що "не хочуть чути" про будь-які вимоги України щодо повернення кордонів країни 2014 року (до окупації Криму і частини Донбасу Росією) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення Москви).

У Центрі протидії дезінформації України вже заявили, що інформація про те, що "під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії Росії", не відповідає дійсності.

"Це питання взагалі не піднімалося", - заявили в ЦПД.

Нагадаємо, у Джидді (Саудівська Аравія) розпочалися переговори між делегаціями України та США.

Перед переговорами держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в рамках мирної угоди Україні доведеться поступитися Росії захопленими територіями.

Восени 2024 року 32% українців вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Водночас більшість (58%) виступали проти будь-яких територіальних поступок Росії.

При цьому 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

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Сполучені Штати АмерикиСаудівська Аравія