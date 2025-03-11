США на переговорах не хочуть чути про довоєнні кордони України, - Sky News

"Схоже, українцям доведеться піти на деякі досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, в якій формі буде припинення вогню", - заявив кореспондент Sky News.

У приватному порядку офіційні особи США заявили, що "не хочуть чути" про будь-які вимоги України щодо повернення кордонів країни 2014 року (до окупації Криму і частини Донбасу Росією) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення Москви).

У Центрі протидії дезінформації України вже заявили, що інформація про те, що "під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії Росії", не відповідає дійсності.

"Це питання взагалі не піднімалося", - заявили в ЦПД.

Нагадаємо, у Джидді (Саудівська Аравія) розпочалися переговори між делегаціями України та США.

Перед переговорами держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в рамках мирної угоди Україні доведеться поступитися Росії захопленими територіями.