США на переговорах не хочуть чути про довоєнні кордони України, - Sky News
У Джидді почалися переговори української та американської делегацій. США, як і раніше, хочуть побачити, на які поступки може піти Київ.
Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Схоже, українцям доведеться піти на деякі досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, в якій формі буде припинення вогню", - заявив кореспондент Sky News.
У приватному порядку офіційні особи США заявили, що "не хочуть чути" про будь-які вимоги України щодо повернення кордонів країни 2014 року (до окупації Криму і частини Донбасу Росією) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення Москви).
У Центрі протидії дезінформації України вже заявили, що інформація про те, що "під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії Росії", не відповідає дійсності.
"Це питання взагалі не піднімалося", - заявили в ЦПД.
Нагадаємо, у Джидді (Саудівська Аравія) розпочалися переговори між делегаціями України та США.
Перед переговорами держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в рамках мирної угоди Україні доведеться поступитися Росії захопленими територіями.
Восени 2024 року 32% українців вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Водночас більшість (58%) виступали проти будь-яких територіальних поступок Росії.
При цьому 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.