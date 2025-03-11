США на переговорах не хотят слышать о довоенных границах Украины, - Sky News
В Джидде начались переговоры украинской и американской делегаций. США по-прежнему хотят увидеть, на какие уступки может пойти Киев.
Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Похоже, украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, в какой форме будет прекращение огня", - заявив корреспондент Sky News.
В частном порядке официальные лица США заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо требованиях Украины о возвращении границ страны 2014 года (до оккупации Крыма и части Донбасса Россией) или 2022 года (до полномасштабного вторжения Москвы).
В Центре противодействия дезинформации Украины уже заявили, что информация о том, что "во время переговорного процесса в Саудовской Аравии был исключен вопрос о возможном возвращении Украины к границам, существовавшим до начала военной агрессии России", не соответствует действительности.
"Этот вопрос вообще не поднимался", - заявили в ЦПД.
Напомним, в Джидде (Саудовская Аравия) начались переговоры между делегациями Украины и США.
Перед переговорами госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках мирного соглашения Украине придется уступить России захваченные территории.
Осенью 2024 года 32% украинцев считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время большинство (58%) выступали против любых территориальных уступок России.
При этом 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.