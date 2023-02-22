США передають Україні далекобійні бомби з GPS-наведенням, - Bloomberg

Пентагон офіційно не визнав, що відправляє модифіковану версію боєприпасу для прямої атаки, заявивши лише, що він відправить "високоточні авіаційні боєприпаси" в рамках пакета на 1,85 млрд доларів, про який було оголошено 21 грудня.

Два джерела агентства, знайомі із цим питанням, підтвердили наявність зброї. Jdam підвищеної дальності дії відомий як Jdam-ER. Вони просили не називати їхніх імен, бо подробиці не повідомляються.

Представник Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не ідентифікуватимуть боєприпас, пославшись на оперативну безпеку. Комплекти Jdam використовуються ВПС та ВМС США та були продані більш ніж у 26 країнах.

Jdam-ER може встановлюватись на некеровані бомби вагою до 1 тонни. Після скидання бомба розкриває крила, що дозволяє пролітати до 72 км і потроїти дальність дії оригінальної зброї. Jdam підвищеної дальності був розроблений у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.

Комплекти підвищеної дальності можуть бути використані для атаки передових російських позицій або тилових районів.

20 січня компанія Boeing отримала замовлення від ВПС на суму 40,5 млн доларів в рамках чинного контракту Jdam. Робота має бути завершена до 30 червня.

Зазначається, США та Україна розробили метод, за допомогою якого українські винищувачі радянських часів можуть програмувати та запускати Jdam-ER.

Зазначимо, у рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет на 2,5 млрд доларів, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.

Нагадаємо, попередній американський військовий пакет на 2,2 млрд доларів для України включав боєприпаси для ствольної та реактивної артилерії, зенітки, засоби ППО Hawk та інші засоби.

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