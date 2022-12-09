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США передасть Україні військову допомогу на 275 млн доларів, - АР

Фото: США передасть Україні військову допомогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США збираються надати Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Видання пише, що за словами чиновників, пакет допомоги включає 80 тисяч снарядів для гаубиць, незаявлену кількість боєприпасів для HIMARS, автомобілі HUMVEE, генератори, а також системи протидії безпілотникам та протиповітряній обороні.

За інформацією видання, публічне оголошення рішення про надання допомоги планується сьогодні, 9 грудня.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів. Ініціатива, крім іншого, передбачає виділення щонайменше 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки.

Також повідомлялось, що США схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні. Партнери очікують, що Берлін виконає свої зобов'язання.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомога