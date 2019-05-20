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США передали украинской армии контрбатарейные радары

Новости » Общество    20.05.2019 - 20:41
США передали украинской армии контрбатарейные радары
Фото: церемония передачи (mil.gov.ua)

В Киевской области состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейная радаров класса AN / TPQ-36

Сегодня в поселке Дивички Киевской области состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейная радаров класса AN / TPQ-36 на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

От американской стороны сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанту Радиону Тимошенко вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф. 

Он отметил, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа Соединенных Штатов помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Эти контрбатарейные станции - часть помощи США, стоимость которой составляет более 1 млрд 1 млн долларов. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", - отметил Тодд Гоф.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки принял решение о продаже оружия Южной Корее, Японии и Канаде на более 1 млрд долларов. 

Кроме того, сотрудники Национальной полиции, которых привлекают к мерам по обеспечению публичной безопасности и правопорядка, получили пистолеты-пулеметы "МР-5".

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