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США передали українській армії радари контрбатарейные

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 20:41
США передали українській армії радари контрбатарейные
Фото: церемонія передачі (mil.gov.ua)

У Київській області відбулася церемонія передачі двох сучасних контрбатарейная радарів класу AN / TPQ-36

Сьогодні в селищі Дивички Київської області відбулася церемонія передачі двох сучасних контрбатарейная радарів класу AN / TPQ-36 на озброєння Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони.

Від американської сторони сертифікати на володіння найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанту Радиону Тимошенко вручив офіцер армії США підполковник Тод Гоф.

Він зазначив, що передача сучасного озброєння українським військовим - це прагнення уряду і народу Сполучених Штатів допомагати Україні захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

"Ці контрбатарейные станції - частина допомоги США, вартість якої становить понад 1 млрд 1 млн доларів. США будуть продовжувати допомагати Україні, адже ми віддані справі захисту суверенітету і територіальної цілісності країни. Крім цього, ми допоможемо Україні розвивати її оборонні інституції", - зазначив Тод Гоф.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки прийняв рішення про продаж зброї Південній Кореї, Японії і Канаді на понад 1 млрд доларів.

Крім того, співробітники Національної поліції, яких залучають до заходів щодо забезпечення публічної безпеки та правопорядку, отримали пістолети-кулемети "МР-5".

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