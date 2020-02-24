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США передали ВСУ палаточный городок за 1,5 млн долларов

Новости » Политика     24.02.2020 - 22:15
США передали ВСУ палаточный городок за 1,5 млн долларов
Фото: Кирк Смит (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Генерал-майор Кирк Смит заявил, он рад тому, что США помогают Украине

Соединенные Штаты передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в 1,5 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США.

Как заявил генерал-майор Кирк Смит заявил, он рад тому, что США помогают Украине.

"Хотя это может показаться очень небольшой вещью - в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить, во время учений - мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают в эти палатки", - отметил Кирк Смит.

Напомним, военно-морские силы Украины планируют в 2021 году получить от Соединенных Штатов три катера класса Island в 2021 году.

Кроме того, в октябре прошлого года в Украину прибыли два переданных США катера Island "Славянск" и "Старобельск". Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands было принято в июле 2017 года.

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