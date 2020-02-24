США передали ЗСУ наметове містечко за 1,5 млн доларів

Фото: Кірк Сміт (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Генерал-майор Кірк Сміт заявив, що він радий тому, що США допомагають Україні

Сполучені Штати передали навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України наметове містечко вартістю в 1,5 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

На церемонії передачі комплексу типу "Аляска" виступив командир Європейського командування сил спеціальних операцій США.

Як заявив генерал-майор Кірк Сміт заявив, що він радий тому, що США допомагають Україні.

"Хоча це може здатися дуже невеликий річчю - в плані наметів і приміщень, в яких солдати можуть жити, під час навчань ми розуміємо, як і ви розумієте, наскільки важливо зробити міцний фундамент для їх навчання. Все починається з дуже міцної, стійкої основи. Немає кращої аналогії для цього, ніж бетон, який заливають у ці намети", - зазначив Кірк Сміт.

Нагадаємо, військово-морські сили України планують у 2021 році отримати від Сполучених Штатів три катери класу Island у 2021 році.

Крім того, в жовтні минулого року в Україну прибули два переданих США катери Island "Слов'янськ" і "Старобільськ". Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands було прийнято в липні 2017 року.