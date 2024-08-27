США передали для українських F-16 новітні РЕБ, яких не мають союзники НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підрозділу повітряних сил США, який удосконалював українські F-16.

Як розповіли у підрозділі, вони нещодавно співпрацювали зі своїми данськими та норвезькими колегами для підтримки доставки F-16 в Україну. Там зауважили, що РЕБ тих F-16, які передавались Україні, потребували перепрограмування, щоб бути ефективними проти нових російських загроз.

Зазначається, що такі роботи були досить складними, адже роботи проводились з обладнанням, яке не знаходиться на озброєнні повітряних сил США. Важливу роль мали і строки, які були прив'язані до дати передачі винищувачів Україні.

У підрозділі також зауважили, що повітряні сили США надалі будуть отримувати від України інформацію щодо використання нового РЕБ у реальному бою. Надалі це дозволить вносити оновлення у роботу систем, при цьому не лише для України, а й США та інших членів НАТО.

Варто зауважити, що під час презентації перших українських F-16 на них було помічено контейнер ECIPS/CJS, розробником якого є італійська компанія Leonardo та датська Terma. Зазвичай у таких контейнерах знаходиться цифрова станція РЕБ, яка призначена для створення перешкод для РЛС зенітних комплексів та літаків.

ECIPS/CJS є новітньою розробкою і станом на 2021 рік він проходив випробування. Саме тому їх наявність на переданих Україні винищувачах є неочікуваним.