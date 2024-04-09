США передали Україні зброю та боєприпаси, вилучені під час перевезення до Ємену

Допомога Україні від США

США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроєкту, зокрема, це стосується допомоги в кредит.

Нещодавно Politico писало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроєкту з грошима для України.

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