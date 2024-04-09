США передали Украине оружие и боеприпасы, изъятые при перевозке в Йемен

Соединенные Штаты передали Украине 5 тысяч автоматов и более 500 тысяч патронов, которые были изъяты при перевозке в Йемен.
Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CENTCOM в Twitter.
"4 апреля 2024 года правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм. Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду", - говорится в сообщении.
В командовании считают, что это оружие поможет Украине защититься от вторжения России.
Отмечается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Первоначально эти боеприпасы были изъяты Центральным командованием США и военно-морскими силами партнеров с четырех отдельных транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. Боеприпасы были переданы КСИР хуситов в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
США уже несколько месяцев практически не предоставляют Украине военную помощь. Причиной является то, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.
В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов на помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.
Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на голосование. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.
Недавно Politico писало о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном насчет продвижения законопроекта с деньгами для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.