США передали Украине оружие и боеприпасы, изъятые при перевозке в Йемен

"4 апреля 2024 года правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм. Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду", - говорится в сообщении.

В командовании считают, что это оружие поможет Украине защититься от вторжения России.

Отмечается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Первоначально эти боеприпасы были изъяты Центральным командованием США и военно-морскими силами партнеров с четырех отдельных транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. Боеприпасы были переданы КСИР хуситов в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.