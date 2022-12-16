США передали Україні перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання
Сполучені штати Америки передали Україні перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США у Києві Бріджіт Брінк.
"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже прийшов – Україна переможе", - написала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на суму 13 млн. доларів.
Також ми писали, що Адміністрація президента США планує передати Україні передове електронне обладнання, здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.