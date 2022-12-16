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США передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования

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Пятница 16 декабря 2022 13:23
США передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования Фото: США передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Соединенные штаты Америки передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Киеве Бриджит Бринк.

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже пришел – Украина победит", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что США отправили на Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму 13 млн долларов.

Также мы писали, что Администрация президента США планирует передать Украине передовое электронное оборудование, способное преобразовывать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

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