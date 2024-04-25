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США передали Україні більше сотні ракет ATACMS, - NYT

Фото: ATACMS (www.army.mil)
Автор: Сергій Пишкін

В середині лютого голова Білого дому Джо Байден таємно погодив рішення щодо надання Україні більше ніж 100 ракет більшого радіуса дії ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як відзначив високопоставлений чиновник Сполучених Штатів Америки (США), ракети ATACMS були частиною поставки озброєння Україні в березні вартістю 300 млн доларів. Це був перший пакет допомоги після того, як фінансування закінчилось ще в грудні. 

Таємна передача ATACMS 

Про те, що Штати поставили Україні далекобійні ракети ATACMS повідомляло Reuters ще вчора. Як й відзначалось вище, вони увійшли до пакета допомоги, який Байден затвердив 12 березня. Водночас кількість ракет була невідома. 

Також видання розповіло, що ракети вперше були застосовані 17 квітня під час удару по аеродрому тимчасово окупованого Криму

Як написав Reuters, Штати пішли на відповідний крок через використання Росією балістичних ракет дальнього радіуса дії, які їй поставила Північна Корея. 

Пізніше в Міністерстві оборони США все ж підтвердили, що ATACMS прибули до України ще на початку поточного місяця

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Сполучені Штати АмерикиATACMSВійна в Україні