США передали Украине спецснаряжение для морской охраны

Соединенные Штаты передали украинским пограничникам специальное снаряжение для защиты морских рубежей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, официальная церемония передачи международной помощи Госпогранслужбе в рамках проекта Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS, состоялась сегодня на Одесском морском вокзале.

"В последние годы, особенно учитывая события в Керченском проливе в 2018 году, программа EXBS значительно нарастила свои усилия в рамках сотрудничества с Морской охраной ГПСУ. Во время аннексии Крыма украинская Морская охрана потеряла большие возможности, но мы вместе с программой EXBS, с Морской охраной, пытаемся восстановить и возобновить эти возможности", - заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

В общей сложности экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий получили более 3 тыс. предметов международной технической помощи на сумму около 29 млн гривен. Среди них немало средств, которые смогут сохранить жизнь и здоровье морских пограничников в случае аварийной или иной нештатной ситуации: бронежилеты с положительной плавучестью и специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения). Также среди полученного: наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, различные приборы для освещения и осмотра судов.

Напомним, 4 января французская компания Airbus Helicopter передала два вертолета для Государственной пограничной службы Украины. Вертолеты полученные в рамках межправительственного соглашения Украины и Франции для единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Кроме того, в Украину уже прибыло пять вертолетов. Три из них передали для нужд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще два - для Национальной гвардии.