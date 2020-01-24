США передали Україні спецспорядження для морської охорони

Сполучені Штати передали українським прикордонникам спеціальне спорядження для захисту морських рубежів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, офіційна церемонія передачі міжнародної допомоги Держприкордонслужбі в рамках проєкту Програми з експортного контролю та безпеки кордонів EXBS, відбулася сьогодні на Одеському морському вокзалі.

"В останні роки, особливо враховуючи події в Керченській протоці у 2018 році, програма EXBS значно наростила свої зусилля у рамках співробітництва з Морською охороною ДПСУ. Під час анексії Криму українська Морська охорона втратила великі можливості, але ми разом з програмою EXBS, з Морською охороною, намагаємося відновити і відновити ці можливості", - заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

У цілому екіпажі корабельно-катерного складу і бійці відділів спеціальних дій отримали понад 3 тис. предметів міжнародної технічної допомоги на суму близько 29 млн гривень. Серед них чимало коштів, які зможуть зберегти життя і здоров'я морських прикордонників у разі аварійної або іншої позаштатної ситуації: бронежилети з позитивною плавучістю і спеціальні костюми від гіпотермії, а також саморятівники ізолюючого типу OCENCO M-20.2 (забезпечують до 15 хвилин захисту органів дихання під час евакуації із задимленого приміщення). Також серед отриманого: наручні GPS-навігатори, портативні газоаналізатори, різні прилади для освітлення та огляду суден.

Нагадаємо, 4 січня французька компанія Airbus Helicopter передала два вертольоти для Державної прикордонної служби України. Вертольоти отримані в рамках міжурядової угоди України та Франції для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Крім того, в Україну вже прибуло п'ять вертольотів. Три з них передали для потреб Держслужби з надзвичайних ситуацій, ще два - для Національної гвардії.