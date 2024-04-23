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США передадуть Україні ракети ATACMS в новому пакеті допомоги, - CNN

Фото: США відправлять Україні ATACMS (Wikipedia)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки передадуть Україні ракети ATACMS в новому пакеті допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

305 км

 

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ми вже писали, що за даними західних ЗМІ, новий пакет допомоги від США буде найбільшим, який Україна отримувала за останній час.

Зауважимо, що сьогодні Сенат США зібрався, щоб провести голосування за надання пакета допомоги для України, однак можливо й таке, що голосування не відбудеться. Чому це можливо, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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