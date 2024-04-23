США передадут Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи, - CNN

Помощь Украине от США

Напомним, мы уже писали, что по данным западных СМИ, новый пакет помощи от США будет самым большим, который Украина получала за последнее время.

Заметим, что сегодня Сенат США собрался, чтобы провести голосование за предоставление пакета помощи для Украины, однако возможно и голосование не состоится сегодня. Почему это возможно, можно узнать в материале РБК-Украина.

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