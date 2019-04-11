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США перебросят в Румынию систему THAAD

Новости » Политика    11.04.2019 - 20:20
США перебросят в Румынию систему THAAD
Фото: система противоракетной обороны THAAD

Это делается по просьбе НАТО для укрепления оборонного потенциала альянса от баллистических ракет

Европейское командование Соединенных Штатов Америки объявило о планах перебросить летом 2019 года в Румынию систему противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США.

Это делается по просьбе НАТО для укрепления оборонного потенциала альянса от баллистических ракет

THAAD будет находиться в Румынии временно, пока будет проводится техническое обслуживание другой системы ПРО - Aegis Ashore. Систему разместят на базе в румынской коммуне Девеселу, которая расположена в южной части страны.

"Обслуживание Aegis Ashore носит плановый характер, все системы Aegis проходят регулярное обслуживание. По его окончанию наступательный потенциал системы ПРО Aegis Ashore не увеличится", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США прекратят закупки российских ракетных двигателей РД-180 после 2022 года. На замену российским РД-180 для американских ракет-носителей придут кислородно-метановые двигатели. Их производит компания Джеффа Безоса Blue Origin. 

Кроме того, глава МИД Германии Хайко Маас призвал США и РФ сохранить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году. 

 

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