США перекинуть в Румунію систему THAAD

Фото: система протиракетної оборони THAAD

Це робиться на прохання НАТО для зміцнення оборонного потенціалу альянсу від балістичних ракет

Європейське командування Сполучених Штатів Америки оголосив про плани перекинути влітку 2019 року в Румунію систему протиракетної оборони THAAD. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське командування Збройних сил США.

Це робиться на прохання НАТО для зміцнення оборонного потенціалу альянсу від балістичних ракет

THAAD буде знаходитися у Румунії тимчасово, поки буде проводиться технічне обслуговування іншої системи ПРО Aegis Ashore. Систему розмістять на базі в румунській комуні Девеселу, яка розташована в південній частині країни.



"Обслуговування Aegis Ashore носить плановий характер, всі системи Aegis проходять регулярне обслуговування. По його закінченню наступальний потенціал системи ПРО Aegis Ashore не збільшиться", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США припинять закупівлі російських ракетних двигунів РД-180 після 2022 року. На заміну російським РД-180 для американських ракет-носіїв прийдуть киснево-метанові двигуни. Їх виготовляє компанія Джеффа Безоса Blue Origin.

Крім того, глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав США і РФ зберегти Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), строк дії якого закінчується в 2021 році.