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Германия призвала РФ и США сократить число боеголовок и пусковых установок

Новости » Политика    02.04.2019 - 19:24
Германия призвала РФ и США сократить число боеголовок и пусковых установок
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Новые шаги по сокращению ядерного оружия возможны без подрыва безопасности

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал США и РФ сохранить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава МИД также призвал предпринять усилия для того, чтобы, "наконец, Договор о запрещении испытаний ядерного оружия вступил в силу".

"Независимо от того, в Европе ли, в Азии или где-то еще - мы не можем позволить себе новых потрясений для стратегической стабильности. В связи с этим мы должны сохранить такой важный, работающий договор, как СНВ-3. Документ не только служит безопасности в отношениях между США и Россией, но является столпом безопасности Европы и глобального ядерного порядка", - говорится в сообщении.

Он заявил, что новые шаги по сокращению ядерного оружия возможны без подрыва безопасности.

"США и Россия могут и должны и дальше сокращать число боеголовок и установок", - полагает Маас.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приостановке ракетного договора. Указ вступил в силу со дня его подписания - 4 марта.

Кроме того, в начале февраля на сайте Государственного департамента США было опубликовано официальное заявление о намерение США выйти из договора о ракетах.

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