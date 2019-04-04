США прекратят покупать ракетные двигатели в РФ

Фото: ракетные двигатели РД-180 (из открытых источников)

На замену для американских ракет-носителей придут кислородно-метановые двигатели

США не будут закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил командующий Космическими силами США Джон Рэймонд, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радіо Свобода".

Генерал отметил, что США самостоятельно провели 76 успешных запусков. На замену российским РД-180 для американских ракет-носителей придут кислородно-метановые двигатели. Их производит компания Джеффа Безоса Blue Origin.

США закупают в России двигатели РД-180 разработки предприятия "Энергомаш" с 1997 года. Российское оборудование используется для запусков в космос военных и гражданских спутников.

Напомним, в отчете Стокгольмского международного института исследований мира сообщалось, что США занимают первое место в качестве мирового экспортера вооружений, Россия остается второй такой страной.

Как отмечается, за период 2014-18 годов американский экспорт вырос до 36 процентов от общего количества (с 30% в предыдущем периоде). Вместе с тем, США за этот период экспортировали оружие в меньшей мере 98 стран.

"США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего поставщика вооружений в мире", - говорится в отчете.

В тот самый момент, экспорт вооружений из России в 2014-2018 годах сократился на 17 процентов из-за сокращения импорта оружия Индией и Венесуэлой.