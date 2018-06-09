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США перебросили в Украину 4 самолета для заправки стратегических бомбардировщиков

НовостиОбщество    09.06.2018 - 10:34
Фото: КС-135 Stratotanker (twitter.com/MilitaryMaps)
Фото: КС-135 Stratotanker (twitter.com/MilitaryMaps)

На борту самолетов находятся порядка 150 членов экипажа и персонал

США перебросили в Украину самолеты для заправки стратегических бомбардировщиков КС-135 Stratotanker. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке.

"Переброска KC-135 в Украину является частью стратегии США по защите европейских союзников, укреплению безопасности в Восточной Европе и повышению уровня военного взаимопонимания между союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

 

Так, во Львов 8 июня прилетели 4 самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США, на борту которых находятся порядка 150 членов экипажа и персонал.

Отметим, что самолеты используют для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков.

Как известно, самолеты будут совершать полеты в рамках учений.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина закроет некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений. Район закрывают по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября 2018 года.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Львов, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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