США перебросили в Украину 4 самолета для заправки стратегических бомбардировщиков

На борту самолетов находятся порядка 150 членов экипажа и персонал

США перебросили в Украину самолеты для заправки стратегических бомбардировщиков КС-135 Stratotanker. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке.

"Переброска KC-135 в Украину является частью стратегии США по защите европейских союзников, укреплению безопасности в Восточной Европе и повышению уровня военного взаимопонимания между союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

Так, во Львов 8 июня прилетели 4 самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США, на борту которых находятся порядка 150 членов экипажа и персонал.

Отметим, что самолеты используют для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков.

Как известно, самолеты будут совершать полеты в рамках учений.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина закроет некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений. Район закрывают по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября 2018 года.