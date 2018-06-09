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США перекинули в Україну 4 літаки для заправки стратегічних бомбардувальників

НовиниСуспільство    09.06.2018 - 10:34
Фото: КС-135 Stratotanker (twitter.com/MilitaryMaps)
Фото: КС-135 Stratotanker (twitter.com/MilitaryMaps)

На борту літаків знаходяться близько 150 членів екіпажу і персонал

США перекинули в Україну літаки для заправки стратегічних бомбардувальників КС-135 Stratotanker. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил США в Європі і Африці.

"Перекидання KC-135 в Україні є частиною стратегії США щодо захисту європейських союзників, зміцнення безпеки в Східній Європі і підвищення рівня військового взаєморозуміння між союзниками і партнерами", - йдеться в повідомленні.

Так, до Львова 8 червня прилетіли 4 літаків-заправників КС-135 Stratotanker ВПС США, на борту яких знаходяться близько 150 членів екіпажу і персонал.

Зазначимо, що літаки використовують для збільшення дальності польотів стратегічних бомбардувальників.

Як відомо, літаки будуть здійснювати польоти в рамках навчань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна закриє деякі райони Азовського моря з-за проведення навчань. Район закривають за заявкою Збройних сил України з 1 червня до 1 вересня 2018 року.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Львів, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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