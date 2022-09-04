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США перебросили в Польшу стратегический бомбардировщик B-52

Фото: США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52 (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

В Польшу прибыл американский стратегический бомбардировщик, носитель ядерного вооружения Boeing B-52 Stratofortress.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Польско-американское сотрудничество становится все более тесным. В Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", – отметил Блащак.

Бомбардировщики B-52 – это не только носители ядерного оружия, но и будущие носители гиперзвуковых ракет AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), испытания которых недавно прошли в США и были запущены с борта бомбардировщика.

Ранее стало известно, что США перебросили в Польшу уже 12 истребителей F-22 Raptor. Самолеты совершают полеты не каждый день, но F-22 регулярно появляются в европейском воздушном пространстве.

Также сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.

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НАТОПольшаСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружие