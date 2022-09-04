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США перекинули до Польщі стратегічний бомбардувальник B-52

Фото: США перекинули в Європу стратегічний бомбардувальник B-52 (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

До Польщі прибув американський стратегічний бомбардувальник, носій ядерного озброєння Boeing B-52 Stratofortress.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Польсько-американське співробітництво стає все більш тісним. До Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", – зазначив Блащак.

Бомбардувальники B – 52-це не тільки носії ядерної зброї, але і майбутні носії гіперзвукових ракет AGM-183А Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), випробування яких нещодавно пройшли в США і були запущені з борту бомбардувальника.

Раніше стало відомо, що США перекинули до Польщі вже 12 винищувачів F-22 Raptor. Літаки здійснюють польоти не кожен день, але F-22 регулярно з'являються в європейському повітряному просторі.

Також повідомлялося, що Держдепартамент США схвалив продаж Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

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