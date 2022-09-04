США перекинули до Польщі стратегічний бомбардувальник B-52

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Польсько-американське співробітництво стає все більш тісним. До Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", – зазначив Блащак.

Бомбардувальники B – 52-це не тільки носії ядерної зброї, але і майбутні носії гіперзвукових ракет AGM-183А Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), випробування яких нещодавно пройшли в США і були запущені з борту бомбардувальника.