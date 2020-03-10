США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики

В понедельник, 9 марта, США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу американского военного командования (EUCOM).

Как сообщается, переброшенные самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Вайтмен в штате Миссури, но количество отправленных самолетов неизвестно.

Напомним, в Польше, 29 февраля, начались масштабные военные учения Defender-Europe 20 с участием военнослужащих и техники Соединенных Штатов Америки.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного российского ядерного удара по Европе. Российский МИД осудил отработки американской стороной сценариев нанесения ядерного удара по целям в России.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направили на военную базу Айн-эль-Асад в Ираке военное подкрепление.