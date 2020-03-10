ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики

Новости » В мире     10.03.2020 - 08:54
США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики
Иллюстративное фото (flickr com)

США перебросили тяжелые бомбардировщики на авиабазу Лажеш

В понедельник, 9 марта, США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу американского военного командования (EUCOM).

Как сообщается, переброшенные самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Вайтмен в штате Миссури, но количество отправленных самолетов неизвестно.

Напомним, в Польше, 29 февраля, начались масштабные военные учения Defender-Europe 20 с участием военнослужащих и техники Соединенных Штатов Америки.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного российского ядерного удара по Европе. Российский МИД осудил отработки американской стороной сценариев нанесения ядерного удара по целям в России.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направили на военную базу Айн-эль-Асад в Ираке военное подкрепление.

США начали вывод своих войск из Афганистана В США байкеры устроили массовую перестрелку, есть погибший и пострадавшие
Новости Украины Соединенные Штаты Америкибомбардировщики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь