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США перекинули в Європу важкі бомбардувальники

Новини » В світі     10.03.2020 - 08:54
США перекинули в Європу важкі бомбардувальники
Ілюстративне фото (flickr com)

США перекинули важкі бомбардувальники на авіабазу Лажеш

У понеділок, 9 березня, США перекинули важкі бомбардувальники B-2 Spirit на авіабазу Лажеш, розташовану на португальських Азорських островах в Атлантичному океані. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес службу американського військового командування (EUCOM).

Як повідомляється, перекинуті літаки будуть виконувати операції на різних військових об'єктах в зоні відповідальності Європейського командування ЗС США. Бомбардувальники належать до 509-го і 131-го бомбардувальних авіакрил ВПС США, дислокованих на авіабазі Вайтмен в штаті Міссурі, але кількість відправлених літаків невідома.

Нагадаємо, у Польщі, 29 лютого, почалися масштабні військові навчання Defender-Europe 20 за участі військовослужбовців та техніки Сполучених Штатів Америки.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати провели військові навчання на випадок можливого російського ядерного удару по Європі. Російський МЗС засудив відпрацювання американською стороною сценаріїв нанесення ядерного удару по цілях в Росії.

Також раніше повідомлялось, що Сполучені Штати направили на військову базу Айн-ель-Асад в Іраку військове підкріплення.

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