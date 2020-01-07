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США перекинули бомбардувальники ближче до Ірану

Новини » Політика     07.01.2020 - 11:00
США перекинули бомбардувальники ближче до Ірану
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Авіабази в Індійському океані B-52 можуть бути задіяні проти Ірану

США почали перекидання своїх стратегічних бомбардувальників B-52 з авіабази в Луїзіані на острів Дієго-Гарсія в Індійському океані, ближче до Ірану. Про це повідомляє Fox News.

Повідомляється, що авіабази в Індійському океані B-52 можуть бути задіяні проти Ірану, якщо буде відданий відповідний наказ, однак саме по собі перекидання бомбардувальників ще не означає, що такий наказ відданий.

У свою чергу, The Wall Street Journal нагадує, що в 2019 році група B-52 деякий час перебувала на авіабазі США в Катарі, проте потім була виведена з цієї країни. З посиланням на дані Пентагону WSJ повідомляє, що в регіон планується повернути шість B-52.

Нагадаємо, Боррель 5 січня під час розмови з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом закликав Іран до максимальної стриманості і запропонував допомогу у зниженні зовнішньополітичної напруженості, яка виникла після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Раніше в Пентагоні назвали лист, в якому говорилося про виведення американських військ з Іраку "помилкою", і що воно було погано сформульоване неправильно припускаючи, що США виводять війська.

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