ЕС проведет экстренную встречу глав МИД по Ираку

Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Встреча состоится 10 января в Брюсселе

Евросоюз проведет экстренную встречу глав МИД 28 стран сообщества по ситуацие на Ближнем Востоке 10 января в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что встреча на уровне глав МИД стран-членов ЕС была его личной инициативой.

"Я созвал экстренную встречу министров иностранных дел наших стран-членов в пятницу во второй половине дня, чтобы обсудить последние события в Иране и Ираке. ЕС сыграет свою роль для снижения напряженности в регионе", - заявил он.

Напомним, Боррель 5 января во время разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал Иран к максимальной сдержанности и предложил помощь в снижении внешнеполитической напряженности, которая возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее в Пентагоне назвали письмо, в котором говорилось о выводе американских войск из Ирака "ошибкой", и что оно было плохо сформулировано, неверно предполагая, что США выводят войска.