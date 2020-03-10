США перебрасывают системы ПВО в Ирак

Соединенные Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак на случай потенциальной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News.

По словам главы Центрального командования США Кеннета Маккензи, на данный момент в Ираке находится около 5 тысяч американских военных.

"Мы находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, в частности систем противоракетной обороны, в Ирак, чтобы защитить себя от еще одного потенциального нападения Ирана", - заявил Маккензи во время заседания Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, отношения между США и Ираном обострились после ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Тогда в Иране заявили, что разработали 13 вариантов ответа на убийство своего генерала.

Напряженность в отношениях между странами сохраняется до теперь. В частности, в начале марта неподалеку от посольства Соединенных Штатов в центральной части Багдада упали несколько ракет.

Также РБК-Украина писало, что в понедельник, 9 марта, США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.