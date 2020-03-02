В Багдаде обстреляли ракетами "зеленую зону" возле посольства США

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О пострадавших не сообщается

В Ираке неподалеку от посольства Соединенных Штатов в центральной части Багдада упали несколько ракет. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Al Sumaria.

Это произошло в ночь на понедельник, 2 марта, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

Ракеты упали рядом с правительственным кварталом, где, кроме американского посольства, расположены дипломатические миссии других стран и государственные учреждения

Напомним, ранее ракетный обстрел в районе посольства Соединенных Штатов в Багдаде произошел 16 февраля 2020.

По данным издания Al Hadath, это были запущены четыре ракеты "Катюша". После обстрела в "зеленой зоне" включили сирену, а над Багдадом пролетели военные вертолеты.