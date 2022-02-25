США перебрасывают истребители в регионы Балтийского и Черного морей

Самолеты пятого поколения будут поддерживать миссию Альянса по расширенной воздушной полиции с передовых оперативных баз на эстонской авиабазе Амари, литовской авиабазе Шяуляй и румынской авиабазе Фетешти.

Так, шесть истребителей F-35 Lightning II ВВС США, приписанных к 34-й истребительной эскадрилье, 24 февраля переброшены в регионы Балтийского и Черного морей "для поддержки коллективной обороны НАТО".

"Мы сталкиваемся с динамичной обстановкой, и развертывание F-35 на восточном фланге НАТО укрепит нашу оборонительную позицию и усилит оперативную совместимость Североатлантического союза", - заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан.

В сообщении также отмечается, что самолеты F-35 обеспечивают беспрецедентные возможности связи, командования и управления, которые дают лидерам НАТО "гибкость для демонстрации мощи и утверждения господства в воздухе в условиях жесткой борьбы".

Американский истребитель F-35 Lightning II (фото: dvidshub.net)