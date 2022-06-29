США перебрасывают дополнительные военные силы в Европу

США перебрасывают в европейские страны дополнительные военные силы. Причиной этого стала агрессия и угрозы со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Ника Шифрина в Twitter.
Заявление новом развертывании сил США в Европе сделал американский лидер Джо Байден.
"В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо", - сказал Байден.
Так, США приняли решение:
Напомним, что в Мадриде с 28 по 30 июня проходит саммит НАТО, на котором Россию хотят признать угрозою коллективной безопасности.
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