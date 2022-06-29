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США перебрасывают дополнительные военные силы в Европу

Фото: США перебрасывают в Европу дополнительные силы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США перебрасывают в европейские страны дополнительные военные силы. Причиной этого стала агрессия и угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Ника Шифрина в Twitter.

Заявление новом развертывании сил США в Европе сделал американский лидер Джо Байден.

"В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо", - сказал Байден.

Так, США приняли решение:

  • в Польше создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса;
  • в Румынии развернуть дополнительную ротационную бригаду;
  • в Великобритании развернуть две дополнительные эскадрильи F-35;
  • в странах Балтии улучшить ротацию военных;
  • в Испании развернуть 2 дополнительных эсминца ВМФ (в результате количество эсминцев увеличилось с 4 до 6);
  • в Германии и Италии развернуть дополнительную ПВО.

Напомним, что в Мадриде с 28 по 30 июня проходит саммит НАТО, на котором Россию хотят признать угрозою коллективной безопасности.

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